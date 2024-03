POL-EU: Fahrzeuge aufgebrochen

Zülpich (ots) - Am Freitag (8. März) entzündeten Unbekannte gegen 00.52 Uhr die Rundballenfolien von mehreren Rundballen auf einer Freifläche zwischen den Ortslagen Sinzenich und Merzenich in Höhe der Kreisstraße 30. Insgesamt gerieten circa 100 Rundballen in Brand. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Brandstiftung gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr