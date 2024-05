POL-HS: Einbruch in ein Geschäft

Waldfeucht (ots) - Ein Automat an einer Waschstraße an der Raiffeisenstraße war am 23. Mai (Donnerstag) das Ziel unbekannter Täter. Diese brachen zwischen 3 Uhr und 5 Uhr gewaltsam den Automaten auf und stahlen daraus 50 Euro. Zudem wurde das Gehäuse eines Staubsaugautomaten beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

