POL-HS: Einbruch in Bürocontainer

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwischen 19 Uhr am Mittwoch (22. Mai) und 4.40 Uhr am Donnerstag (23. Mai) drangen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Bahnhofstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie die Tür auf und stahlen einen Tresor. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen zur Tat auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

