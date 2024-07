Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse entwendet- Polizei ermittelt

Suhl (ots)

Opfer von Dieben wurde am 19.07.2024, gegen 21:30 Uhr, in Suhl ein 68-jähriger Mann aus Baden-Württemberg. Wie der Rentner gegenüber der Polizei angab, war der Senior im Begriff in sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße einzusteigen. Plötzlich wurde er jedoch von einem unbekannten gegen die Hand geschlagen, sodass die Geldbörse zu Boden fiel und von dem Unbekannte mitgenommen wurde. Der Tatverdächtige flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- weißes Basecap - helles Shirt mit Akzenten (rote dicke Streifen an den Seiten) - schwarze kurze Hose - schlanke Figur, circa 175-185 Zentimeter groß

Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Polizei Suhl ermittelt und sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit im Bereich Bahnhofstraße war oder sich Zufällig im Bereich Steinweg aufgehalten hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 03681 369 224 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell