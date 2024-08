Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Gestern Abend gegen circa 18 Uhr soll es in einem RE auf der Fahrt von Renchen nach Offenburg zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Reisenden gekommen sein. Hierbei beleidigte und bedrohte ein 25-jähriger syrischer Staatsangehöriger zunächst die beiden männlichen Geschädigten. Im Anschluss trat er einem der Geschädigten an den Kopf. Dieser blieb durch den Tritt unverletzt. Der tatverdächtige Mann konnte nach kurzer Zeit in einem Park in der Nähe des Bahnhofs durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Mann muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell