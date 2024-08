BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern einen 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 Euro nicht bezahlen konnte wurde er in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

