Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenmotorschiff kollidiert mit der Eisenbahnbrücke Elsfleth; Wasserschutzpolizei Brake ermittelt.

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.02.2024 kam es auf der Seeschifffahrtsstraße Hunte zu einem Binnenschiffsunfall. Ein aus Oldenburg kommendes 110 Meter langes Binnenschiff kollidierte dabei auf der Fahrt zur Weser mit der Eisenbahnbrücke in Elsfleth. Bei der Kollision entstand an der Brücke erheblicher Sachschaden. Unter anderem wurden die Gleise verbogen, sowie die Lager zerstört und die Unterkonstruktion verschoben. Die Brücke wird für längere Zeit nicht für den Eisenbahnverkehr nutzbar sein und wird voraussichtlich in der nächsten Woche demontiert werden müssen. Auch die Hunte ist derzeit für den Schiffsverkehr gesperrt. Am Binnenschiff entstand hingegen nur geringer Sachschaden. Das Fahrzeug war unbeladen. Die Wasserschutzpolizei Brake ermittelt derzeit die Ursache für den Unfall.

Weitere Auskünfte erteilt die WSP-Station Brake unter 04401-707580.

