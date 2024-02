Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Wassereinbruch in Maschinenraum eines Binnenschiffes

Brake

Am 22.02.24 gegen 16:25 bemerkt der Schiffsführer eines Binnenschiffes, dass das BMS statt 2,50m unerwarteterweise 2,70m tief im Wasser liegt. Das Schiff lag an der Südpier des Hafen Brake. Bei der Suche nach der Ursache stellte er fest, dass sich im Maschinenraum Flußwasser befindet, und zwar fast einen Meter hoch. Sofort verständigte er die Hafenzentrale, die die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei alarmierte. Die Ortsfeuerwehren Hafenstraße und Golzwarden rückten mit 38 Einsatzkräften, der Drehleiter und dem Einsatzboot, aus. Nachdem 4 Tauchpumpen in den Maschinenraum gesetzt wurden, sank der Wasserstand im Maschinenraum. Die Wasserschutzpolizei besetzte das Küstenboot WSP 4 und sicherte die Einsatzkräfte wasserseitig ab. Nachdem der Wasserpegel ausreichend reduziert war, wurde das BMS mit Schlepperhilfe zu einer Entladestelle geschleppt. Die Ladung, 765 Tonnen Raps, wurden wieder gelöscht, eine Havarie des BMS mit 2500l Diesel in den Tanks wurde verhindert. Der Stahlrumpf des Binnenschiffes wurde durch Feuerwehr und Wasserschutzpolizei Brake im Bereich des Maschinenraumes vom Einsatzboot der Feuerwehr aus begutachtet: Es wurde Oberhalb der Leerschiffswasserlinie ein ca. 10-15cm langer Riss entdeckt. Dieser Riss ist offensichtlich bei einem der letzten Anlegemanöver in den Rumpf eingedrückt worden. Jetzt liegt das Schiff an der Pier und darf erst nach einer Reparatur und anschließender Begutachtung durch Sachverständige weiterfahren.

