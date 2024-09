POL-D: Wuppertal-Barmen - Einsatz nach möglicher Gefahrenlage in der Bundesagentur für Arbeit - Fehlalarm

Düsseldorf (ots) - Unterbilk - Schnelle Festnahme nach Wohnungseinbruch - Tatverdächtige in Taxi geortet - Untersuchungshaft Samstag, 31. August 2024, 03:15 Uhr Nach einem Wohnungseinbruch in Unterbilk am frühen Samstagmorgen konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung geortet und festgenommen werden. Das ...

mehr