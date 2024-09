Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Schnelle Festnahme nach Wohnungseinbruch - Tatverdächtige in Taxi geortet - Untersuchungshaft

Samstag, 31. August 2024, 03:15 Uhr

Nach einem Wohnungseinbruch in Unterbilk am frühen Samstagmorgen konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung geortet und festgenommen werden. Das Duo war mit einem Taxi auf der Flucht vom Tatort. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

In den frühen Morgenstunden vernahm der Bewohner einer Maisonettewohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kronprinzenstraße verdächtige Geräusche in dem unteren Stockwerk. Offenbar unterhielten sich dort leise zwei Männer. Als der Wohnungseigner Nachschau hielt, bemerkte er die offenstehende Wohnungstür und das Fehlen mehrerer Wertgegenstände, jedoch keine Täter mehr. Er verständigte umgehend die Polizei, die eine Fahndung auslöste. Da unter den gestohlenen Gegenständen auch mehrere Mobiltelefone waren, gelang es dem Geschädigten, diese zu orten und die Koordinaten an die fahndenden Beamtinnen und Beamten zu übermitteln. Eine Streife konnte schließlich auf der Sedanstraße ein Taxi entdecken, in dem zwei Verdächtige als Fahrgäste saßen. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden stellten die Beamten einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug und offensichtlichem Diebesgut fest. Als schließlich aus dem Rucksack ein durch den Bestohlenen per Fernzugriff ausgelöster Ton erschallte, waren sich die Polizisten sicher, dass sie es mit den "Richtigen" zu tun hatten. Die beiden wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Es handelt sich um einen 30-jährigen Deutschen und einen 46-jährigen Marokkaner. Die beiden Wohnungslosen wurden dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

