Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Zeugen verhindern Raubtat am Worringer Platz - Polizeibekannter Tatverdächtiger mit Butterflymesser festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 29. August 2024, 22:40 Uhr

Am späten Donnerstagabend konnten Polizeibeamte der Inspektion Mitte einen Tatverdächtigen festnehmen, der zuvor versucht hatte, mittels eines Butterflymessers bei einer Geschädigten Geld zu erpressen. Zeugen schützten die Düsseldorferin, die hierdurch die Polizei verständigen konnte.

Den Notruf der Polizei wählte gestern Abend eine 37-jährige Düsseldorferin, kurz nachdem sie Opfer einer räuberischen Erpressung geworden war. Was war passiert: Nach ihrer Aussage hatte sich die Frau am Worringer Platz aufgehalten, als sie plötzlich von einem Mann angesprochen wurde. Dieser forderte sie unter Vorhalt eines aufgeklappten Butterflymessers auf ihr Bargeld zu übergeben. Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, griffen ein und zogen die 37-Jährige vom Tatverdächtigen weg. Der Mann ergriff die Flucht, konnte jedoch im Nahbereich durch die schnell alarmierten Polizisten festgenommen werden. Ein Butterflymesser befand sich in unmittelbarer Nähe zum Festgenommenen.

Der hinreichend polizeibekannte 30-jährige Marokkaner wurde am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den Wohnungslosen anordnete.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell