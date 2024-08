Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Borkenberge/ Abschlussmeldung Vermisster 87-Jähriger

Coesfeld (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben den 87-jährigen Gelsenkirchener unverletzt am Sonntagmittag (04.08.24) in einem Waldgebiet entdeckt, das westlich des Flugplatzes Borkenberge liegt. Er war seit dem Samstagmorgen in dem Gebiet unterwegs, um Pilze zu sammeln. Am Samstagmittag meldeten Verwandte ihn als vermisst. Der Mann verlief sich und verbachte in der Folge die Nacht in dem Wald. Vorsorglich kam der Gelsenkirchener mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An der Suche beteiligt waren neben Kräften der Polizei Coesfeld auch ein Mantrailerhund, ein Hubschrauber, die Rettungshundestaffel des DRK Münster und Kräfte der Einsatzhundertschaft.

Nachtragsmeldung 1:

Es handelt sich um einen Mann aus Gelsenkirchen, nicht aus Recklinghausen.

Ursprungsmeldung:

Seit Samstag (03.08.24) wird ein 87-jähriger Mann aus Recklinghausen vermisst. Zuletzt soll er sich zum Pilze sammeln auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge aufgehalten haben. Das Auto stellte er am Flugplatz Borkenberge ab. Was er zuletzt an Kleidung trug, ist nicht bekannt. Die Polizei intensiviert die Suche nach dem Mann, nachdem bereits ein Mantrailerhund und ein Hubschrauber im Einsatz waren. Eine gesundheitliche Einschränkung des Recklinghäusers liegt nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter 02541-140, im Notfall unter 110 entgegen.

