POL-RBK: Overath - Flucht mit Pkw nach morgendlichem Einbruch

Leichlingen (ots) - Bereits Anfang März bat die Polizei Rhein-Berg um Mithilfe bei der Suche des Vermissten Erich R. aus Leichlingen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5734334 Nun gibt es die Gewissheit, dass der 83-Jährige verstorben ist. Er wurde am 09.04.2024 in einem Waldgebiet in der Ortschaft Fähr aufgefunden. Durch einen DNA-Abgleich konnte der ...

