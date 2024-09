Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Einbruch in Schnellrestaurant - Mann auf frischer Tat festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 04. August 2024, 02:54 Uhr

Keine Zeit zur Flucht blieb gestern am frühen Morgen einem Einbrecher, der in ein Schnellrestaurant eingebrochen hatte. Unmittelbar nach der Alarmauslösung umstellte die Polizei das Gebäude und nahm den Mann fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-jähriger Mann in ein Schnellrestaurant an der Grafenberger Allee eingebrochen und löste einen Alarm bei der Sicherheitsfirma aus. Die sofort informierten Beamten befanden sich unmittelbar am Tatort, umstellten das Gebäude, riefen Verstärkung und durchsuchten dann das Restaurant. Dort trafen sie auf den 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der sich offenbar verstecken wollte. Die Polizisten nahmen den Mann fest. In einen Müllbeutel hatte er offenbar Wertgegenstände gepackt, die er entwenden wollte. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache. Er wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der 28-jährige Pole war bereits sowohl aufgrund von Eigentums- als auch Gewaltdelikten einschlägig polizeibekannt.

