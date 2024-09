POL-D: Raub im Hofgarten - 35-Jähriger wurde überfallen - Teure Uhr entwendet - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Polizei Düsseldorf

Raub im Hofgarten - 35-Jähriger wurde überfallen - Teure Uhr entwendet - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Tatzeit: Freitag, 6. September 2024, 03:30 Uhr

Nach einem Raub in der vergangenen Nacht im Hofgarten unmittelbar hinter der Oper ermittelt das zuständige Kommissariat (KK 13) und sucht Zeugen. Bei dem Raubgeschehen wurde ein 35-jähriger Altstadtbesucher von zwei Frauen in den Hofgarten gelockt und anschließend von mehreren Männern beraubt. Zwei verdächtige Frauen wurden später im Rahmen der Fahndung angetroffen und überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Das war geschehen:

Nach 03:00 Uhr wurde der spätere Geschädigte in einer Bar am Rande der Altstadt von zwei Frauen angesprochen und anschließend in den Hofgarten gelockt. Nach einem kurzen Gespräch wurde der Geschädigte plötzlich von drei bis vier Männern körperlich angegangen und geschlagen. Dabei öffneten die Täter den Verschluss seiner teuren Armbanduhr und entwendeten die Uhr sowie Geldbörse und Handy. Anschließend verschwanden sowohl die Frauen als auch die Räuber spurlos. Die Polizei wurde verständigt und löste eine größere Fahndung aus.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Frauen (23 und 28 Jahre alt) mit zutreffender Personenbeschreibung auf der Jägerhofstraße angetroffen werden. Diese wurden im Anschluss zur Polizeiwache Stadtmitte gebracht und überprüft. Möglicherweise könnten sie als "Lockvogel" in Betracht kommen. Dahingehend dauern ebenfalls die Ermittlungen an. Die Räuber können nicht beschrieben werden.

Hinweise von Zeugen zu dem Raubgeschehen werden unter der Rufnummer 0211 - 870-0 an die Polizei erbeten.

