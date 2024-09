POL-D: "AG Tuning" im Einsatz - Erneute Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Poser- und Tuningszene - Auch Raser im Visier der Beamten - Zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet

Düsseldorf (ots) - Freitag, 5. September 2024, 17:20 Uhr Bei einem Verkehrsunfall gestern am frühen Abend auf der A1 bei Wuppertal wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Er starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 73 Jahre alter Mann aus der Schweiz mit seinem Volvo auf ...

