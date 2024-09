Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Streit vor Bar eskaliert - Elf Menschen leicht verletzt - Tierabwehrspray bei Mittäter aufgefunden - Haupttäter auf der Flucht - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 8. September 2024, 01:46 Uhr

Nachdem es im Außenbereich eines Clubs in der Altstadt zu einem Streit und anschließendem Handgemenge zwischen Türstehern und zwei männlichen Personen gekommen war, zog einer der beiden Männer einen Gegenstand und schoss in Richtung des Sicherheitspersonals. Im Anschluss flüchtete der Täter. Sein Begleiter konnte vor Ort festgehalten werden. Die Beamten fanden bei seiner Durchsuchung ein Tierabwehrspray. Insgesamt klagten elf Personen über Reizungen der Atemwege und Augen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigten Türsteher einer Lokalität an der Heinrich-Heine-Allee zwei Männer, die sich unberechtigt Zutritt zu der Bar verschafft hatten, aus dieser zu verweisen. Infolgedessen kam es zu einem Streit und einem anschließenden Handgemenge im Außenbereich. Einer der beiden Männer zog plötzlich einen bislang unbekannten Gegenstand und schoss mehrfach in Richtung des Sicherheitspersonals und flüchtete vom Tatort. Der Mittäter konnte durch die Türsteher fixiert und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Bei dem 21 Jahre alten Mann mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit wurde ein waffenähnliches Tierabwehrgerät aufgefunden.

Durch die Schussabgabe wurde augenscheinlich Reizgas freigesetzt. Elf Personen im unmittelbaren Umfeld klagten über Reizungen der Augen und Atemwege, fünf von ihnen mussten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bislang ohne Erfolg. Videoaufzeichnung der Lokalität und polizeiliche Videobeobachtung wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell