Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schule - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Langerwehe (ots)

In den frühen Stunden des Mittwochmorgens wurde die Polizei Düren zu einem Einbruch in die Gesamtschule in Langerwehe gerufen. Noch vor Ort konnten die Beamten einen Tatverdächtigen dingfest machen.

Gegen 05:15 Uhr schlug der Einbruchalarm der Schule bei einer Sicherheitsfirma an. Das dort eingesetzte Personal verständigte sofort die Polizei, die sich auf schnellstem Wege nach Langerwehe begab. Vor Ort angekommen sicherten Beamte das Schulgebäude an der Josef-Schwarz-Straße und stellten ein aufgebrochenes Fenster fest. Gleichzeitig näherte sich ein Streifenwagen über die Straße "Am Wehebach", um von dort aus über einen Fußweg die Rückseite des Gebäudes zu erreichen. Als sie in den Fußweg einbogen, nahmen sie eine Person wahr, die, vom Schulgebäude aus kommend, in Richtung Martinsstraße davonlief. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann nach kurzer Zeit stellen.

Der 34-Jährige, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und auf die Dürener Polizeiwache gebracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

