Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bestohlen - Nickerchen im Zug lockt Lang-finger an

Fulda (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Sonntagmorgen (17.12.) ein 34-Jähriger aus Lauterbach. Wie der Mann später der Bundespolizei sagte, sei er kurz nach dem Einstieg in Frankfurt am Main eingeschlafen. Durch sein Nickerchen wurden offensichtlich Langfinger auf den 34-Jährigen aufmerksam.

Die mutmaßlichen Diebe entwendeten dem Mann aus dessen Portmonee rund 150 Euro Bargeld, eine EC Karte sowie eine Fahrkarte der Deutschen Bahn. Gegen 5:20 Uhr war er in Frankfurt in den Zug gestiegen. Erst kurz vor Ankunft in Fulda wurde er wieder wach und bemerkte anschließend den Diebstahl. Anschließend erstattete er Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Fulda.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell