POL-DN: Wohnungsbrand in Titz

Kreuzau (ots) - Am Dienstag (02.01.2024) kam es an der Einmündung L327 / Andreasstraße in Kreuzau zu einem Unfall. Ein Pkw-Fahrer aus Düren befuhr die Andreasstraße in Fahrrichtung L327. An der Einmündung beabsichtigte der 71-Jährige nach links in Richtung Düren-Niederau abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich ein 51-jähriger Jülicher mit seinem Lkw auf der L327 aus Richtung Niederau kommend und beabsichtigte, geradeaus in Richtung Düren weiterzufahren. Der ...

mehr