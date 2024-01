Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Titz (ots)

Am Dienstagabend (02.01.2024) kam es an der Einmündung L241 / L258 in Titz zu einem Unfall.

Ein 41-Jähriger aus Jülich befuhr mit seinem Pkw die L258 aus dem dortigen Industriegebiet kommend in Fahrrichtung L241. An der Einmündung beabsichtigte er nach rechts in Richtung Titz abzubiegen. Ein 25-Jähriger aus Titz näherte sich zur gleichen Zeit mit seinem Pkw auf der L 241 aus Richtung Mersch kommend und beabsichtigte, geradeaus in Richtung Titz weiterzufahren. Der Jülicher missachtete beim Abbiegevorgang nach rechts die Vorfahrt des von links kommenden Pkw-Fahrers, stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen und wurde dadurch in den rechtsseitigen Seitengraben geschoben.

Der Jülicher wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell