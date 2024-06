Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Altmetall - Bier aus Lagerraum gestohlen - Einbruch in Wohnung und Schuppen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Altmetall

Nentershausen. Unerlaubt verschafften sich zwei Männer am Sonntagmorgen (16.06.), gegen 7 Uhr, Zutritt zu einem Betriebshof in der Straße "Im Marbach". Anschließend beluden sie einen mitgebrachten weißen Fiat Ducato mit dort gelagerten Altmetallen. Als ein Zeuge auf den augenscheinlichen Diebstahlsversuch aufmerksam wurde und mit seinem Fahrzeug den Fahrtweg des Fiat versperrte, flüchteten die beiden zunächst Unbekannten fußläufig vom Tatort.

Streifen der Polizeistationen Rotenburg und Sontra fahndeten umgehend nach den Tätern und stellten den bereits mit Diebesgut beladenen Fiat Ducato sicher. Die eingesetzten Beamten aus Sontra konnten die beiden 27 und 39 Jahre alten Männer aus Polen schließlich auf einem Feldweg antreffen und festnehmen. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen und müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Bier aus Lagerraum gestohlen

Obergeis. Aus einem Geschäft in der Raiffeisenstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (17.06.) fünf Sechserträger Bier im Wert von circa 40 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Einbrecher zuvor an einem Rolltor des Zulieferungsbereichs, um unerlaubt in das Gebäudeinnere zu gelangen. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung und Schuppen

Bad Hersfeld. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ulmenweg in Johannesberg wurde am Montag (17.06.), zwischen 7.20 Uhr und 9.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, den sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem goldenen Pedelec des Herstellers Orbea, Modell Rise, im Wert von rund 11.000 Euro flüchteten sie sodann. Außerdem wurde ein Schuppen auf dem Grundstück aufgebrochen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist momentan noch unklar. Die Täter verursachten circa 1.000 Euro Gesamtsachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

