Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruch - Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Einbruch in Bürogebäude - Auto beschädigt - Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Zeugenaufruf nach Köperverletzung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wohnungseinbruch

Ronshausen. In der Nacht zu Freitag (14.06.) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Mühlgraben" ein. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zunächst unerlaubten Zugang zum Balkon der Wohnung. Dort verwüsteten sie mehrere Blumenkästen und Nutzpflanzen. Außerdem schlugen die Einbrecher die Scheibe einer Zugangstür ein und warfen einen Flachbildfernseher auf das Vordach. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (16.06.), gegen 0.25 Uhr, wurden mindestens drei Personen in der Hünfelder Straße im Stadtteil Hohe Luft verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet eine 51-Jährige Bad Hersfelderin während einer Feierlichkeit aus noch unklarer Ursache mit mehreren Personen in Streitigkeiten, welche in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Als ihr ein 51-Jähriger Mann und ein 21-Jähriger - beide ebenfalls aus Bad Hersfeld - zur Hilfe eilten, wurden diese ebenfalls geschlagen. Die bislang unbekannten Täter flüchteten schließlich. Die drei Bad Hersfelder erlitten leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Kirchheim. Unbekannte hebelten am Sonntagmorgen (16.06.), gegen 0.40 Uhr, eine Tür einer Lagerhalle einer Firma in der Straße "Im Rod" in Heddersdorf auf. Hierdurch wurde ein Bewegungsmelder sowie eine Einbruchsmeldeanlage aktiviert. Anschließend verschafften sich die Einbrecher durch die Lagerräume Zugang zu dem angrenzenden Büroräumen und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan jedoch noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Bad Hersfeld. Ein blauer VW Caddy wurde in der Nacht zu Sonntag (16.06.) Ziel unbekannter Täter. Die Unbekannten zerstachen drei Reifen und zerkratzten die Motorhaube des Fahrzeugs, sodass Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Zur Tatzeit war der VW im Bereich von Kleingärten in der Straße "Auf der Unteraue" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Bebra. Beamten der Polizeistation Rotenburg gelang es am Samstag (15.06.) einen 41-jährigen Mann aus Rotenburg a.d. Fulda festzunehmen, nachdem dieser zuvor einer 56-jährigen Frau aus Frankfurt am Main ihre Einkäufe gestohlen hatte.

Nach aktuellem Kenntnisstand war die Dame gerade fußläufig im Bereich einer Unterführung in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von dem zunächst unbekannten Mann angesprochen wurde. Plötzlich habe dieser die 41-Jährige wenige Treppenstufen hinabgestoßen und ihr ihre Einkaufstüte entrissen. Die Frankfurterin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und beschrieb den hinzugerufenen Beamten den Täter, der in Richtung der Gilfershäuser Straße geflüchtet war, detailliert.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten schließlich den 41-Jährigen aufzufinden und festzunehmen. Bei der Festnahme beleidigte der Rotenburger die Polizisten massiv. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie der Beleidigung verantworten.

Zeugenaufruf nach Köperverletzung

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (16.06.), gegen 3.30 Uhr, kam es in einer Shisha-Bar in der Breitenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten ein bislang Unbekannter sowie ein 32-jähriger Mann aus Bebra aus noch unklaren Gründen zunächst in einen verbalen Konflikt. Im Zuge dessen schlug der circa 1,65 Meter große Mann, mit kurzen schwarzen Haaren, Vollbart und südländischem Erscheinungsbild dem Bebraer mit der Faust ins Gesicht. Der 32-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik transportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell