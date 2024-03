Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Besitzer von entwendetem Fahrrad

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht den Besitzer eines Fahrrades, dass bereits am Samstag (09.03.2024) gegen 20.05 Uhr in Schwerte am Westhellweg entwendet wurde.

Zeugen beobachteten, wie sich zwei unbekannte Männer an einem an einer Straßenlaterne befestigten Fahrrad zu schaffen machten und ein darin befindliches Fahrradschloss durchtrennten. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die das Mountainbike samt beschädigtem Schloss sichergestellt hat.

Noch immer konnte das Fahrrad niemandem zugeordnet werden. Die Polizei fragt daher anhand der Fotos: Wer kann Angaben zu diesem Fahrrad machen? Wer ist der rechtmäßige Besitzer oder Besitzerin?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

