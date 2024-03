Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht

Selm (ots)

Zwischen Freitag (22.03.2024), 15.00 Uhr und Samstag (23.03.2024), 08.10 Uhr kam es in Selm an der Funnemannstraße zu einem Einbruch in eine Werkstatthalle.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsamen Zutritt ins Gebäude verschafft und entwendeten dort diverses Werkzeug wie beispielsweise Schlagbohrmaschinen, Bohrhammer und Akkuschrauber.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 912 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell