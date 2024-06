POL-OH: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person leblos aufgefunden

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnhaus Kalbach. In der Straße "Am Bildstock" versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (14.06.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten, verursachten jedoch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, ...

