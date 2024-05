Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Ausgedehnter Wohnungsbrand in Krefeld-Hüls

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde am heutigen Morgen gegen 09:56 Uhr zu einem Woh-nungsbrand in den Stadtteil Hüls alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Dachgeschosswohnung auf der Straße "Klausur" bereits im Vollbrand. Der Bewohner der Brandwohnung hatte diese bereits eigenständig verlassen und wurde nach Untersuchung durch den Rettungsdienst einer Spezialklinik in Düsseldorf zugeführt. Da zunächst unklar war, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befinden, wurden durch die Feuerwehr sofort mehrere Trupps zur Menschenrettung eingesetzt. Parallel wurde ein Löschangriff durch eine Drehleiter von außen vorbereitet. Glücklicherweise bestätigte sich Vermutung weiterer vermisster Personen nicht, sodass lediglich eine Brandbekämpfung durchgeführt werden musste. Im weiteren Verlauf musste ein über dem Brandgeschoss liegender Spitzboden aufwändig geöffnet werden, um weitere Glutnester ausfindig zu machen. Nach der Brandbekämpfung wurden alle Räumlichkeiten umfangreich belüftet. Die übrigen Hausbewohner, auch aus den benachbarten Wohnhäusern, kamen für die Zeit des Einsatzes in einem nahegelegenen Cafe unter. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst mehrere Stunden im Einsatz.

