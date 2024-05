Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Beherztes Handeln bei einem Kellerbrand und weitere Kleinbrände in Cracau

Krefeld (ots)

Am 16.05.2024 um 22:36 Uhr wurde die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst zu einem Kellerbrandbrand in einem Mehrparteienhaus in der Uerdinger Straße gerufen. Noch auf der Anfahrt teilte die Leitstelle den alarmierten Einsatzkräften mit, dass sich mindestens zwei Bewohner in einer Wohnung befinden und diese aufgrund einer Verrauchung des Treppenraums nicht verlassen konnten. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung und die beiden Bewohnerinnen machten sich an einem Fenster bemerkbar. Der Brand im Keller konnte durch die vorgehenden Trupps schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten gestaltete sich die Entrauchung mittels Hochleistungsdrucklüftern aufwendig, so hatte sich der Brandrauch durch Lüftungsschächte auch in Wohnungen und auf das Nachbargebäude ausgebreitet. Die beiden Bewohnerinnen konnten im Einsatzverlauf sicher ins Freie gebracht und durch den Rettungsdienst gesichtet werden. Wie sich im Einsatzverlauf herausstellte, hat das beherzte Handeln einer Bewohnerin einen möglichen Personenschaden verhindert. So hat sie eine leichte Verrauchung im Treppenraum wahrgenommen und versucht weitere Hausbewohner zu warnen. Auf der Treppe hat sie dann eine Bewohnerin ins Freie begleiten, jedoch wurde ihnen der Weg durch eine stärker werdende Verrauchung versperrt. Geistesgegenwärtig nahm sie die Bewohnerin mit in ihre Wohnung, schloss die Wohnungstüre, tätigte den Notruf und machte sich am Fenster für die Einsatzkräfte bemerkbar. Parallel zu dem Kellerbrand kam es zu mindestens drei Bränden von Müllbehältern unweit der Einsatzstelle, die einen Einsatz weiterer Feuerwehrkräfte erforderlich machten. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Oppum, Löschzug Fischeln, des Rettungsdienstes und beider Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell