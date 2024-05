FW-KR: Dachstuhlbrand durch Blitzeinschlag

Krefeld (ots) - Die Krefelder Feuerwehr wurde heute um 13:35 Uhr zu einem Brand in einer Bauschlosserei in Krefeld-Fischeln gerufen. Ein Anrufer meldete einen starken Brandgeruch und akustisch wahrnehmbare Rauchmelder aus dem Objekt. Die rasch eintreffende Feuerwehr stellte eine starke Rauchentwicklung und Wärmeentwicklung in der Halle fest. Ein Löschangriff wurde unmittelbar eingeleitet und der vorgehende Trupp unter ...

