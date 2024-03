Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in einem Krefelder Gewerbebetrieb

Krefeld (ots)

Die Krefelder Feuerwehr wurde heute um 13:35 Uhr zu einem Brand in einer Bauschlosserei in Krefeld-Fischeln gerufen. Ein Anrufer meldete einen starken Brandgeruch und akustisch wahrnehmbare Rauchmelder aus dem Objekt. Die rasch eintreffende Feuerwehr stellte eine starke Rauchentwicklung und Wärmeentwicklung in der Halle fest. Ein Löschangriff wurde unmittelbar eingeleitet und der vorgehende Trupp unter Atemschutz konnte den Brand schnell ablöschen. Dazu wurde auch ein Rolltor der etwa 20 x 35 m großen Halle geöffnet und ein Hochdrucklüfter zur Entrauchung eingesetzt. Abschließend wurde die gesamte Halle mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Aufgrund der gemeldeten Ausgangslage waren neben der Berufsfeuerwehr auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Fischeln mit insgesamt 52 Einsatzkräften vor Ort. Dank des aufmerksamen Anrufers wurde der Brand in der Frühphase entdeckt und die Feuerwehr konnte das Feuer entsprechend schnell bekämpfen und löschen. Gegen 14:45 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell