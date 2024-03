Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Krefeld (ots)

Am 02.03.2024 um 05:31 Uhr wurde die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst durch die Leitstelle der Stadt Krefeld zu einem Wohnungsbrand in der Philadelphiastraße gerufen. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte eine zum Hinterhof gelegene Wohnung im 2. Obergeschoss eines fünfgeschossigen Mehrparteienhauses. Der Rauch hatte sich bereits auf die über der Brandwohnung gelegenen Geschosse ausgebreitet. Bei Ankunft der Feuerwehr befanden sich noch sechs Personen im Gebäude. Der Bewohner der Brandwohnung sowie zwei weitere Bewohner hatten sich bereits selbstständig ins Freie gerettet. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in der Wohnung ein. Drei weitere Personen wurden mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Alle betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Drei Personen, die Rauchgase eingeatmet hatten, wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüftern entraucht, um die Rauchgase zu entfernen und die Sichtverhältnisse im Gebäude zu verbessern. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr LG Oppum, des Rettungsdienstes und beider Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

