Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Mehrfamilienhaus/ Drei Passanten werden zu Lebensrettern

Krefeld (ots)

Am 09.05.2024 um 20:40 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle über den Notruf 112 ein Wohnungsbrand in der Kronenstraße im Stadtteil Uerdingen gemeldet. Umgehend alarmierte der erfahrene Leitstellendisponent Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen sowie des städtischen Rettungsdienstes. Noch auf der Anfahrt der Einheiten wurden drei Passanten zu Lebensrettern: Geistesgegenwärtig erkannten die jungen Männer die Gefahrensituation und begaben sich in die Brandwohnung, um die von Feuer und Rauch bedrohte Bewohnerin zu retten. Als nach nur wenigen Minuten die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Hafenstraße eintrafen, wurde die gerettete Person umgehend dem Rettungsdienst zur medizinischen Erstversorgung übergeben und im Anschluss in ein Krefelder Krankenhaus transportiert. Zeitgleich wurden zwei Personen, die sich an Fenstern des Wohngebäudes bemerkbar machten, über eine Drehleiter aus ihrer misslichen Situation befreit und ebenfalls rettungsdienstlich untersucht. Derweil ging ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden, allerdings verbleibt die Wohnung bis auf Weiteres unbewohnbar.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Nachbarwohnungen konnten die rund 60 Einsatzkräfte etwa zwei Stunden nach der Alarmierung die Einsatzstelle verlassen und zu ihren Standorten zurückkehren.

Trotz des gefährlichen und zugleich selbstlosen Einsatzes blieben die drei Lebensretter unverletzt. Die Feuerwehr Krefeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Brand in einem Gebäude ein oftmals unkalkulierbares Risiko mit sich führt und der Eigenschutz immer an erster Stelle stehen sollte.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell