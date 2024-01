Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht mit Fotos nach EC-Kartenbetrügerin - #polsiwi

Kreuztal-Krombach (ots)

Am 27. November 2023 ist es in einem Discounter in Kreuztal-Krombach zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer geöffneten Handtasche gekommen. In der Folge kommt es zu Geldabhebungen mit der entwendeten EC-Karte.

Die 83-jährige Geschädigte war gegen 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr in einem Geschäft in der Hagener Straße. Die Handtasche war für einen Moment unbeobachtet im Einkaufswagen. Dies nutzte eine Täterin / ein Täter aus und klaute das Portemonnaie aus der offenstehenden Handtasche. Im Anschluss nutzt eine unbekannte Frau die in der Geldbörse befindliche EC-Karte der 83-Jährigen und führt damit mehrere Bargeldabhebungen an einem nahegelegenen Geldautomaten der Sparkasse Siegen durch. Der Geschädigten entsteht ein Schaden von 3.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile liegen den Ermittlern Bilder von der Geldabhebung vor und es konnte ein richterlicher Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erwirkt werden.

Die Ermittler fragen: "Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?"

Die Bilder können unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/125799

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.

