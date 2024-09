Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen nach Vorrangunfall

Herford (ots)

(um) Am Montag (09.09.) kam es auf der Elverdisser Straße in Herford zu einem besonderen Verkehrsunfall. Ein vermutl. Schwarzer Mercedes SUV verursachte dabei den Unfall und entfernte sich vom Ort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfallhergang erschließt sich den aufnehmenden Beamten erst genauer vor Ort. Demnach fuhr ein 38 -jähriger Smart Fahrer in Richtung Elverdissen. In Höhe der Hausnummer 154 fuhr der Mercedesfahrer dabei aus einem Zufahrtsweg über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn der Elverdisser Straße. Der Smart Fahrer vermied durch eine schnelle Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß. Dabei kam er jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen eine Werbetafel. Sowohl der Pkw, wie auch die Werbetafel, wurden dabei beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Mittlerweile übernahm das Verkehrskommissariat Herford hat die weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise auf den flüchtigen Mercedes werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

