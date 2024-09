Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Ladendieb flüchtet vor Detektiv

Bünde (ots)

(um) In einem großen Verbrauchermarkt an der Wilhelmstraße kam es am Dienstag (10.09.) zu einem Diebstahl. Ein Ladendetektiv beobachte dabei den Täter. Er sah, wie die männliche Person die eigenen Schuhe auszog und stattdessen ein neues Paar aus dem Regal nahm. Diese zog er an und verließ den Markt. Er durchschritt den Kassenbereich, ohne die Schuhe zu bezahlen. Jetzt sprach der Ladendetektiv den Mann an, worauf der Mann sofort die Flucht ergriff und in Richtung ZOB weglief. Die angeforderte Streifenwagenbesatzung nahm ebenso die Fahndung nach dem 36-jährigen Mann aus Lettland auf. Noch am Bahnhof konnte der Flüchtige durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Später nahmen die Beamten den Mann noch mit in das Polizeigewahrsam, weil er keinerlei Ausweisdokumente mitführte und dessen Identität geklärt werden musste. Zudem ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass er zwischenzeitlich die gestohlenen Schuhe einer weiteren Person am ZOB, im Tausch gegen dessen Schuhe übergeben hatte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man an gestohlenen Gegenständen kein Eigentum erwerben kann. Tauschgeschäfte mögen da eine andere Akzeptanz der Werte ermöglichen. Davon rät die Polizei jedoch ebenso ab. Nachdem die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt war, konnte der nun dringend des Ladendiebstahls verdächtige Mann wieder von der Polizei entlassen werden. Er muss sich jetzt vor Gericht in einem Strafverfahren verantworten.

