Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Rheinbreitbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstag und Montagvormittag versuchten unbekannte Täter an einem Wohnhaus im Mühlenweg eine Terassentür aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht ins Objekt, so dass die Tat im Versuchsstadium blieb. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

