POL-PDWIL: Daun-Boverath - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Kröv (ots) - Am 02.03.2024, gg. 17:20 Uhr, kam es auf dem Antik- und Flohmarkt in der Weinbrunnenhalle Kröv zu einem Diebstahl von Schmuck. Hierbei agierten mehrere Täter gemeinschaftlich. Die Täter flüchteten in einem silbernen SUV mit schwarzem Dach der Marke Citroen in Richtung Traben-Trarbach. An dem Fahrzeug soll ein Kennzeichen der Zulassungsbehörde Bitburg (BIT) angebracht gewesen sein. Die Polizei sucht ...

mehr