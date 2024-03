Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

Piesport (ots)

Am Samstag, dem 02.03.2024, gg. 12:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Piesport. Hierbei befuhr ein Lkw die L50 aus Richtung Klausen kommend in Fahrtrichtung Piesport. Kurz vor der Brückenauffahrt kam der Lkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Mauer. Der Lkw musste durch ein Spezialunternehmen geborgen werden. An dem Geländer der Mauer und dem Lkw entstand Sachschaden.

Da es zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gibt, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Im Einsatz befand sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bernkastel und die Feuerwehren aus Piesport und Neumagen-Dhron.

