POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Sozia

Bad Hönningen (ots)

Am Montagabend kam es an einer Grundstücksausfahrt in der Straße Im Strang zu einer Kollision zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Motorrad. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Grundstück aus auf die Straße auffahren und übersah hierbei ein bevorrechtigtes Motorrad, welches sich von links annäherte. Es kam zur Kollision, und Fahrer und Sozia des Motorrads kamen zu Fall. Hierbei verletzte sich die 44-jährige Beifahrerin leicht.

