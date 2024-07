POL-PDNR: Kinder nicht angeschnallt

Roth (ots) - In der Zeit von Samstag, 20.07.2024, bis Montag, 22.07.2024, kam es in Roth zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Straße "Im Handwerkerpark" vier Klappstühle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

