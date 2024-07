Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Gartenmöbeln

Roth (ots)

In der Zeit von Samstag, 20.07.2024, bis Montag, 22.07.2024, kam es in Roth zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Straße "Im Handwerkerpark" vier Klappstühle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell