POL-PDNR: Körperverletzung

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagvormittag gerieten ein Pkw-Fahrer und ein Radfahrer an der Zufahrt zum Fähranleger in Streit. Ein ankommender Fahrradfahrer beschwerte sich bei einem wartenden Pkw-Fahrer, da er aus seiner Sicht den Zugang für Fußgänger und Radfahrer zugeparkt hatte. Im Anschluss soll der Pkw-Fahrer den Radfahrer beleidigt haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: ...

