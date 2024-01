Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kfz-Anhänger gestohlen

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 0 und 9 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Kfz-Anhänger mit einer roten Abdeckplane der Marke "Stema" samt Inhalt entwendet. Der Anhänger war auf einer Einfahrt an der Georg-Bernd-Straße in Haselünne abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1075 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

