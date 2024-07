POL-PDNR: Streit am Fähranleger

Bad Hönningen (ots) - Am Samstagmittag musste die Polizei eine Besatzung des Rettungsdienstes in der Neustraße unterstützen. Ein aggressiver Patient hatte sich in bedrohender Weise vor die Rettungssanitäter gestellt und zeigte sich äußerst aggressiv. Erst nach Androhung des unmittelbaren Zwangs durch die Polizei konnte der Mann fixiert und einer Fachklinik zugeführt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

