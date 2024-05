Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zu den Einsatzmaßnahmen bezüglich der Vermisstensuche im Bereich Seesen

Goslar (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5790475

Seesen. Die Suche nach Ulrich Herbert S. dauert weiter an. Polizei und Feuerwehr waren mit Großaufgebot im Einsatz.

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bereits Polizei und Feuerwehr mit den Suchmaßnahmen betraut worden und diese bis gegen 04.00 Uhr zu keinem Ergebnis führten, wurden am Donnerstag zur Tageszeit weitere Suchmaßnahmen initiiert. Mit Unterstützung von Polizeikräften der Zentralen Polizeidirektion wurden Klinikgebäude und Außengelände, auch mittels Mantrailer-Hunden, abgesucht, ehe sich nach einem Hinweis die Suche in den weiteren Verlauf der Herzog-Wilhelm-Schneise, Sternplatz, Tränkebachhütte, Kalte Birke, Lageswarte und Innerstetalsperre fokussierte. Mit starken Kräften von insgesamt 24 Ortsfeuerwehren wurde auch mittels Drohnentechnik bis zum Einsetzen der Dämmerung gegen 20.00 Uhr gesucht.

Der Einsatzleiter der Polizei, Tim Holzhausen: "Mein Dank gilt meinen eingesetzten Kolleginnen und Kollegen und insbesondere den hochprofessionellen Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet und dem Bereich Osterode bis Barbis."

Diese haben es der Polizei ermöglicht eine Gesamtfläche von weit über 10.000 Hektar abzusuchen.

Auch einem zweiten Hinweis am Donnerstagabend, dass Herr S. im Bereich der B242/B243 bei Gittelde gesehen worden sein soll, wurde nachgegangen. In diesem Zusammenhang konzentrierten sich gezielte Suchmaßnahmen in den südlichen Bereichen von Münchehof bis nach Gittelde und in östlicher Ausdehnung von Wildemann bis Buntenbock.

"Die Suchmaßnahmen mit über 200 Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr verliefen bisher ohne Ergebnis und werden nunmehr im 1. Fachkommissariat der PI Goslar fortgeführt. Dort werden nun neue Anhaltspunkte geprüft und entsprechende Suchmaßnahmen umgesetzt."

Parallel zu den nun abgeschlossenen, groß angelegten Suchmaßnahmen der Polizei, organisieren sich Angehörige und Freunde des Vermissten aus Herzberg, die sich in die Suche einschalten wollen.

Wer Hinweise auf den Verbleib von Ulrich Herbert S. geben kann, melde sich bei der Polizei Goslar unter 05321-339-0.

