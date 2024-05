Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 31.05.2024

Goslar (ots)

Diebstahl zweier Nationalitätsfahnen und Sachbeschädigung an einem Fahnenmast.

In der Nacht vom 24. auf den 25.05.2024 wurden in 38709 Wildemann, in der Hindenburgstraße, an der Einmündung zum Friedhof, 2 Nationalitätsfahnen (Deutschland und Dänemark) von den Fahnenmasten entwendet. Zudem wurde an einem Fahnenmast das Drahtseil, welches zum Einholen und Hissen der Fahnen bestimmt ist, gekappt.

Zeugen, welche tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten sich tel. auf dem PK Oberharz zu melden.

- i.a. POK Bartels / PK Oberharz -

