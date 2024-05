POL-IZ: 240524.5 Büsum: Zwei Feuerlöscher bei der Polizei Büsum in Obhut - Eigentümer gesucht

Itzehoe (ots) - Am Abend des 23.05.2024 kam es zu einem Gelddiebstahl in der Filiale eines Supermarktes in der Lise-Meitner-Straße. Eine Dame sprach den Geschädigten um 19:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Geschäfts an und bat unter Vorhalt eines Klemmbretts um Spenden. Als der 79-Jährige seine Geldbörse hervorholte, griff die Täterin beherzt hinein und verließ ...

mehr