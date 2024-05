Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240524.2 Meldorf: Volltrunken mit dem Auto unterwegs

Meldorf (ots)

Am 23.05.2024, 10:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Meldorf einen PKW in der Straße "Am Bahnhof". Während der Kontrolle stellten die Polizisten erheblichen Atemalkohol fest. Auf Nachfrage räumte der Fahrer ein, dass er vor zwei Tagen ein Bier getrunken habe. Ein Atemalkoholtest ergab dann erstaunliche 3,32 Promille. Beim Verlassen des Autos taumelte der 40-jährige Mann in die Arme der Einsatzkräfte, die ein Blutprobenentnahme beim Meldorfer anordneten. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Ein Führerschein konnte nicht aufgefunden werden. Der Beschuldigte wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Verfahren verantworten müssen. Jochen Zimmermann

