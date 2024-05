Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240523.5 Heide: Betrügerpärchen etikettiert Ware um

Heide (ots)

Am 21.05.2024 ereignete sich zur Mittagszeit eine Betrugstat in einem Modegeschäft am Markt. Hier hatte ein Pärchen an mehreren Etiketten von Kleidungsstücken manipuliert. Die Masche flog an der Kasse auf, als eine aufmerksame Mitarbeiterin die eingescannten Etiketten mit den vorgelegten Waren im Kassensystem abglich. Daraufhin erhielt die Polizei um 13:20 Uhr Kenntnis. Den Ermittlungen nach begaben sich die Frau und der Mann im Geschäft mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine und tauschten dort die Etiketten von den teurer ausgezeichneten Artikeln gegen diejenigen von günstigerer Ware aus. Danach habe das Pärchen zum Bezahlen der um etikettierten Textilien getrennt voneinander verschiedene Kassen aufgesucht. Hier flog die Tat auf. Bei der späteren Durchsuchung des männlichen Parts fiel den Beamten zudem noch ein Artikel auf, den der Beschuldigte überhaupt nicht zur Bezahlung vorgelegt hatte. Beide müssen sich in einem Verfahren wegen des Betruges und Diebstahls verantworten. Jochen Zimmermann

