Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240523.3 Hohenlockstedt: Diebstahl nach Einkauf

Hohenlockstedt (ots)

Am gestrigen Vormittag hat ein Dieb in Hohenlockstedt die Kundin eines Supermarktes bestohlen. Er erbeutete einen Einkaufsbeutel samt Geldbörse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10.45 Uhr kaufte die Anzeigende bei Penny in der Breiten Straße in Hohenlockstedt ein. Ihre Einkäufe verstaute sie in einem Korb, auf den sie eine Tasche mit ihrer Geldbörse legte. Vermutlich entwendete ein Unbekannter den Beutel auf dem Weg von dem Geschäft zum Auto der 59-Jährigen, das auf dem Parkplatz stand. Die Tat bemerkte die Frau erst später zuhause. In dem entwendeten Portemonnaie befanden sich unter anderem 150 Euro Bargeld.

Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 wenden.

Merle Neufeld

